Прокуратура запросила 18 месяцев условного срока для Блаттера и Платини

Генеральная прокуратура Швейцарии запросила 18 месяцев тюремного заключения условно для бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера и экс-главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, сообщает AFP со ссылкой на France24.

Напомним, швейцарская прокуратура обвинила бывших футбольных функционеров в мошенничестве. В 2011 году Платини получил выплату в размере 2 миллионов швейцарских франков (2,08 миллиона долларов), которая, по мнению прокуратуры, была незаконной.

Платини и Блаттер заявляют, что у них была устная договоренность о выплате, которая касалась консультационной работы экс-главы УЕФА в период с 1998 по 2002 год.

Вердикт суда должен быть вынесен 8 июля.