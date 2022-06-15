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Прокуратура запросила 18 месяцев условного срока для Блаттера и Платини

Карен Саркисян
Корреспондент
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Генеральная прокуратура Швейцарии запросила 18 месяцев тюремного заключения условно для бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера и экс-главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, сообщает AFP со ссылкой на France24.

Напомним, швейцарская прокуратура обвинила бывших футбольных функционеров в мошенничестве. В 2011 году Платини получил выплату в размере 2 миллионов швейцарских франков (2,08 миллиона долларов), которая, по мнению прокуратуры, была незаконной.

Платини и Блаттер заявляют, что у них была устная договоренность о выплате, которая касалась консультационной работы экс-главы УЕФА в период с 1998 по 2002 год.

Вердикт суда должен быть вынесен 8 июля.

Источник: https://www.france24.com/en/live-news/20220615-prosecutor-calls-for-suspended-sentence-for-blatter-platini
Футбол
Йозеф Блаттер
Мишель Платини
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