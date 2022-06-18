Агент Озила: «Возможно он станет профессиональным киберспортсменом»

Агент Месута Озила Эркут Согут рассказал, что полузащитник «Фенербахче» может стать профессиональным киберспортсменом после окончания футбольной карьеры. Ранее сообщалось, что новый главный тренер турецкого клуба Жорже Жезуш не рассчитывает на хавбека в следующем сезоне.

«Озил будет больше заниматься киберспортом, играть сам и, возможно, станет профессиональным киберспортсменом, — цитирует The Telegraph Согута. — Честно говоря, он действительно хорош в Fortnite, и я не удивлюсь, если он будет участвовать в соревнованиях. У него есть команда — M10 Esports — и у него есть игроки. У него есть дом для игр в Германии. Там он играет, например, в FIFA и Fortnite».

Контракт Озила с «Фенербахче» действует до июня 2024 года. В текущем сезоне от провел за клуб 26 матчей, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.