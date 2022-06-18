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Сегодня, 21:38

Агент Озила: «Возможно он станет профессиональным киберспортсменом»

Агент Озила считает, что футболист может стать профессиональным киберспортсменом
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Месут Озил.
Фото Global Look Press

Агент Месута Озила Эркут Согут рассказал, что полузащитник «Фенербахче» может стать профессиональным киберспортсменом после окончания футбольной карьеры. Ранее сообщалось, что новый главный тренер турецкого клуба Жорже Жезуш не рассчитывает на хавбека в следующем сезоне.

«Озил будет больше заниматься киберспортом, играть сам и, возможно, станет профессиональным киберспортсменом, — цитирует The Telegraph Согута. — Честно говоря, он действительно хорош в Fortnite, и я не удивлюсь, если он будет участвовать в соревнованиях. У него есть команда — M10 Esports — и у него есть игроки. У него есть дом для игр в Германии. Там он играет, например, в FIFA и Fortnite».

Контракт Озила с «Фенербахче» действует до июня 2024 года. В текущем сезоне от провел за клуб 26 матчей, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

Месут Озил
Футбол
ФК Фенербахче
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Цорн поделился эмоциями от матча Суперкубка России «Локомотива» с ЦСКА
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
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Уфа

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Матео Кассьерра

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П
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Далер Кузяев

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Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 23 1 4
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