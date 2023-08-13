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Сегодня, 17:12

Мостовой рассказал, что 21 августа начнет учиться на тренерскую лицензию

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, когда начнется его обучение на тренерскую лицензию.

«21 числа мы встречаемся. Там все начинается», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Также он отметил, что его успешно зачислили на учебу в РФС.

«Конечно, зачислили. Я голов забил больше, чем многие клубы», — добавил он.

В начале лета РФС сообщил, что Мостовой подал документы в академию организации для получения тренерской лицензии УЕФА.

Будучи футболистом, Мостовой выступал за такие команды, как «Спартак», «Сельта», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Алавес». В составе красно-белых он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР.

В августе 2022 года 54-летний россиянин стал главным тренером команды AMC Fight Nights из медиалиги.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-soobshhil-chto-21-avgusta-nachnet-uchit-sya-na-trenerskuyu-litsenziyu/
Александр Мостовой
Футбол
РФС
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