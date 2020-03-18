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Часть сотрудников РФС переведена на удаленный режим работы

17:02
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Часть сотрудников Российского футбольного союза (РФС) переведена на удаленный режим работы в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба организации.

— Часть сотрудников РФС переведена на удаленный режим для упреждения распространения коронавируса, — говорится в заявлении РФС. — При этом мы продолжаем работу в полном объеме.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 204 255 человек. Умерших — 8 243, выздоровевших — 82 107. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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