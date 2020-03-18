Часть сотрудников РФС переведена на удаленный режим работы

Часть сотрудников Российского футбольного союза (РФС) переведена на удаленный режим работы в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба организации.

— Часть сотрудников РФС переведена на удаленный режим для упреждения распространения коронавируса, — говорится в заявлении РФС. — При этом мы продолжаем работу в полном объеме.

Часть сотрудников РФС переведена на удаленный режим для упреждения распространения коронавируса.



При этом мы продолжаем работу в полном объёме. Если у вас есть вопросы, пишите на адрес info@rfs.ru pic.twitter.com/rBXi4p1nKB — РФС (@rfsruofficial) March 18, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 204 255 человек. Умерших — 8 243, выздоровевших — 82 107. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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