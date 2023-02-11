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Сегодня, 18:21

Зокора: «Москва — один из самых красивых городов мира»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной Кот-д'Ивуара Дидье Зокора поделился впечатлениями от России.

42-летний футболист принимает участие в Кубке Легенд имени Константина Еременко, который проходит в Москве. Он выступает за сборную Африки.

«Это не первый раз, когда я посетил Россию. Это мое второе посещение этой страны. Когда-то я был здесь. Мне нужны было пройти лечение, нужны были лекарства. Я летал сюда из Кот-д'Ивуара. Я посещал Москву. Это потрясающе. Я был во многих странах Европы. Но Москва — один из самых красивых городов мира. Это праздник. Посетить — эту страну праздник для меня, — приводит «Спорт День за Днем» слова Зокоры.

Кубок Легенд-2023 проходит на арене «Мегаспорта» с 11 по 12 февраля.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/zokora-nazval-moskvu-odnim-iz-samykh-krasivykh-gorodov-mira
Футбол
Дидье Зокора
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

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Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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Дмитрий Баринов

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Факел

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