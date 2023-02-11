Эммануэль Эбуэ: «Помню, как Аршавин забил четыре гола «Ливерпулю». Никто не верил, что это возможно»

Экс-защитник сборной Кот-д'Ивуара и лондонского «Арсенала» Эммануэль Эбуэ поделился воспоминаниями о выступлении российского футболиста Андрея Аршавина в матче на «Энфилде».

«Я помню, как Андрей забил четыре гола «Ливерпулю». Это было великолепно, я был на поле и видел это из первого ряда. Но та игра закончилась вничью, никто не верил, что это возможно», — приводит «Чемпионат» слова Эбуэ.

21 апреля 2009 года в матче 33-го тура чемпионата Англии Аршавин, выступавший за «Арсенал», забил четыре гола в ворота «Ливерпуля» (4:4).