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В Германии прошел матч между голой и одетой командами

Виктория Кравченко
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В Германии 1 мая состоялся матч между голой и одетой командами, сообщает BILD. Среди игроков без одежды было девять мужчин и две женщины. За матчем в городе Герн наблюдало около 1000 человек.

«Почему бы и нет? Футбольная система больна, наша команда борется. Это — часть истории международного футбола. Кампания рассматривается как художественная игра протеста против УЕФА, DFB и чрезмерной коммерциализации футбола», — прокомментировал организатор матча Геррит Старчевски.

Организаторы рассказали, что таким образом выразили протест против коммерциализации футбола.

Первый такой матч был проведен в 2015 году.

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 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
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 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
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 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
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 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
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 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
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 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
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 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
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 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
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 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
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