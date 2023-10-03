Академия РФС проведет образовательную конференцию «Комплексный подход к развитию футболиста»

4 и 5 октября Академия РФС проведет образовательную конференцию «Комплексный подход к развитию футболиста».

На конференции будут рассматривать различные подходы к развитию игроков и социальные навыки.

Помимо теоретической части, в программу включены два практических занятия на футбольном поле, посвященные интеграции вратаря в тренировочный процесс и структурированию тренировочного занятия.