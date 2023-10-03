УЕФА опроверг информацию о создании нового формата еврокубков с тремя дивизионами

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не рассматривает возможность изменения формата европейских клубных турниров.

«Мы не работаем над таким проектом. Мы уже задокументировали свое отношение к созданию так называемой Суперлиги, поэтому все разговоры абсолютно беспочвенны. Мы с нетерпением ожидаем введения нового формата клубных соревнований с 2024 года, который сохранит принцип, при котором национальные чемпионаты являются ключом к квалификации, и позволит болельщикам увидеть еще больше значимых европейских матчей», — приводит Calcio Finanza слова представителя УЕФА.

2 октября Marca сообщала, что руководители УЕФА и Ассоциация европейских клубов рассматривают вариант с тремя дивизионами: Суперлига, Лига Европы и Лига претендентов. Источник утверждал, что между вторым и третьим дивизионами будет борьба за четыре места на повышение и понижение. Между первым и вторым — только два.

На данный момент проводится три крупных международных европейских турнира: Лига чемпионов, в которой принимают участие 32 команды, Лига Европы с 48 участниками и Лига конференций (32 участника).

В 2022 году УЕФА принял новый формат проведения Лиги чемпионов с участием 36 клубов с сезона-2024/25, при этом вместо группового этапа команды будут играть по швейцарской системе. Все участники будут объединены в одну группу и должны будут сыграть 8 матчей — 4 дома и 4 на выезде.