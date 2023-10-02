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Сегодня, 09:27

УЕФА рассматривает вариант внедрения нового формата еврокубков

Ана Горшкова
Корреспондент
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УЕФА.
Фото Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант изменения формата еврокубков, сообщает Marca.

По данным источника, руководители УЕФА и Ассоциация европейских клубов рассматривают вариант с тремя дивизионами: Суперлига, Лига Европы и Лига претендентов. Между вторым и третьим дивизионами будет борьба за четыре места на повышение и понижение. Между первым и вторым — только два.

В конце месяца состоится исполком УЕФА, где будет обсуждаться этот вопрос. Ожидается, что если новый формат будет принят, то вступит в силу не ранее 2027 года.

В 2022 году УЕФА принял новый формат проведения Лиги чемпионов с участием 36 клубов с сезона-2024/25, при этом вместо группового этапа команды будут играть по так называемой швейцарской системе. Все 36 команд будут помещены в единую таблицу, соперники будут определяться на основе предсезонных рейтинговых позиций. Восьмерка лучших автоматически гарантирует себе выход в 1/8 финала, следующие 16 команд будут бороться за попадание в эту стадию в дополнительном раунде. Аналогичные изменения формата будут также применены к Лиге Европы и Лиге конференций.

Источник: Marca
Футбол
УЕФА
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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29.09 19:00
Ростов – Урал
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30.09 12:00
Оренбург – Зенит
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30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 2
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 1 : 0
1.10 14:00
Факел – Сочи
 2 : 0
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 4 : 0
1.10 19:00
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