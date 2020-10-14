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Шунин, Смольников и Дзюба выйдут в старте на матч с Венгрией

20:29
Игорь Смольников. Фото «Известия»
Игорь Смольников. Фото «Известия»
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Стал известен состав сборной России на матч Лиги наций против Венгрии. Встреча пройдет в Москве и начнется в 21:45 мск.

Стартовый состав: Шунин — Смольников, Семенов, Кудряшов, Жирков — Оздоев, Зобнин — Ионов, Миранчук, Кузяев — Дзюба.

Запасные: Сафонов, Джанаев, Жиров, Кутепов, Караваев, Черышев, Газинский, Бакаев, Мостовой, Фомин, Соболев, Комличенко.

Россия — Венгрия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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