Шунин, Смольников и Дзюба выйдут в старте на матч с Венгрией

Стал известен состав сборной России на матч Лиги наций против Венгрии. Встреча пройдет в Москве и начнется в 21:45 мск.

Стартовый состав: Шунин — Смольников, Семенов, Кудряшов, Жирков — Оздоев, Зобнин — Ионов, Миранчук, Кузяев — Дзюба.

Запасные: Сафонов, Джанаев, Жиров, Кутепов, Караваев, Черышев, Газинский, Бакаев, Мостовой, Фомин, Соболев, Комличенко.