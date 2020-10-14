Шунин, Смольников и Дзюба выйдут в старте на матч с Венгрией
20:29
Стал известен состав сборной России на матч Лиги наций против Венгрии. Встреча пройдет в Москве и начнется в 21:45 мск.
Стартовый состав: Шунин — Смольников, Семенов, Кудряшов, Жирков — Оздоев, Зобнин — Ионов, Миранчук, Кузяев — Дзюба.
Запасные: Сафонов, Джанаев, Жиров, Кутепов, Караваев, Черышев, Газинский, Бакаев, Мостовой, Фомин, Соболев, Комличенко.
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020
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