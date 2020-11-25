Федун рассказал подробности разговора с Черчесовым

Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что просил главного тренера сборной России Станислава Черчесова не вызывать на ноябрьские матчи нападающего красно-белых Александра Соболева. Впоследствии форвард получил повреждение на тренировке и перенес операцию на колене.

«Да, я попросил Черчесова, чтобы Соболева не задействовали, потому что у него были подозрения на мениск. Однако сам Соболев рвался в сборную, и врачи сборной почему-то проигнорировали наше обращение. Он сказал, что они к нему будут бережно относиться, но мы видим, что Соболев прооперирован, ну, что тут сделаешь», — заявил Федун в интервью «РБК».

В текущем сезоне Соболев провел 13 матчей за «Спартак» забил шесть мячей при двух голевых передачах.