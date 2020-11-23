Форвард «Спартака» Александр Соболев перенес операцию на колене, сообщил сам футболист в своем Instagram. По его словам, хирургическое вмешательство прошло успешно.

«Операция прошла хорошо. Скоро вернусь, а вернусь сильнее. Всем спасибо за теплые слова и поддержку», — написал Соболев.

У 23-летнего футболиста проблемы с мениском. О травме нападающего красно-белых и сборной России стало известно после матча 6-го тура Лиги наций против Сербии (0:5). Как сообщалось, она связана с блокадой коленного сустава, которая возникла уже в раздевалке перед выходом игроков на разминку.

В текущем сезоне Соболев провел 13 матчей за «Спартак» забил шесть мячей при двух голевых передачах.