Сеанс магии Месси. В безумном матче Лео вытащил «Интер Майами» из пропасти

Великий аргентинец оказался причастен ко всем четырем голам «цапель» в игре с «Далласом» и обеспечил выход в четвертьфинал.

Кубок лиг. 1/8 финала

«Даллас» — «Интер Майами» — 4:4 (2:1). Пенальти — 3:5

Голы: Месси, 6 (0:1). Киньон, 37 (1:1). Камунго, 45 (2:1). Веласко, 63 (3:1). Кремаски, 65 (3:2). Тэйлор, 68, в свои ворота (4:2). Фарфан, 80, в свои ворота (4:3). Месси, 85 (4:4)

7 августа. «Тойота Стэдиум», Фриско.

Быстрый гол — как система

По ходу стартового матча плей-офф Кубка лиг поймал себя на мысли, что давно не видел Лионеля Месси таким эмоциональным и временами по-настоящему злым. Готовым отвечать на жесткость, врезаясь в соперников, и вступать с ними в жаркие споры по поводу и без. Главный тренер «Орландо» Оскара Пареха даже уверял, что аргентинец наиграл на удаление за вторую желтую карточку, заявив: «Мне все равно, Месси он, или нет!».

Если быть совсем точным — прошлый раз таким фонтанирующим эмоции Лео был на ЧМ-2022 в Катаре. На пути за своей сокровенной мечтой он творил волшебство на поле, а мог после финального свистка наехать на Луи ван Гала, потом разнести заслуженного голландского тренера в послематчевом интервью, и, наконец, назвать Вегхорста придурком. Это была какая-то одержимость победой.

Что-то подобное приходилось видеть на победном Кубке Америки и в «Барселоне», но почти никогда в «ПСЖ». Париж и Месси так и не сроднились, оставшись чужими и расставшись холодно. Даже без намека на сожаление. А тут — словно новая любовь почти с первого взгляда. Еще и осмысленная, ведь сейчас у Лео был выбор, тогда как два года назад Париж оказался, по сути, единственным вариантом.

Аргентинец начинал в «ПСЖ» со скрипом, и хотя глупо сравнивать уровень французского чемпионата с МЛС, все равно очевидно — в «Интер Майми» он в родной стихии. В такой обстановке забитые мячи поставлены на конвейер, и главная звезда американской лиги не вынуждает болельщиков томиться в ожидании.

Оборона «Атланты» капитулировала перед аргентинским гением на 8-й минуте. «Орландо» продержался чуть более семи, а «Далласу» пришлось начинать с центра поля и вовсе на шестой минуте. Точнее, чуть позже, ведь судье пришлось идти к монитору и менять свое ошибочное решение об офсайде, так как Хосеф Мартинес даже не находился в створе ворот и голкиперу не мешал.

Какой-то день сурка, где меняются только соперники и ассистенты. Теперь пришел черед Жорди Альбы, с которым у Лео — по его же собственному признанию — особенная связь. Когда испанец после своего прорыва почти от линии поля покатил мяч назад, он точно знал — старый друг включится из глубины в самый нужный момент. Такой же гол Месси и Альба однажды соорудили в класико, а «Даллас» — отнюдь не «Реал».

Два паса Альбы и шедевр на заказ

Только и «цапли» — совсем не «Барселона» даже при наличии организаторов первого взятия ворот и мозгового центра в лице Бускетса. «Быки» потрепали гостей еще на первых минутах, когда микроскопический офсайд привел к отмене гола одного из самых ярких форвардов лиги и автора двух хет-триков на недавнем Золотом Кубке КОНКАКАФ Хесуса Феррейры.

Так что, пропустив, «Даллас» не поплыл и окончательно поверил в себя, когда Месси подсек мяч над вратарем, но того на ленточке подстраховал защитник. В итоге к перерыву игра развернулась на 180 градусов, и впервые в свою новую эру «цаплям» пришлось отыгрываться. А возможностей для этого хватало, но долго не хватало то мастерства, как испортившему пас своего капитана Гомесу, то точности — как запустившему мяч над перекладиной Бускетсу.

Момент тому, естественно, создал Месси. И он же на пару с Альбой организовали гол едва появившегося на поле Кремаски. Только к этому моменту «Интер» успел капитулировать в третий раз, получив гол со стандарта. А на успех Кремаски «Даллас» ответил стремительной контратакой, прерывая которую ярко игравший в предыдущих матчах Тэйлор забил уже в собственные ворота.

Казалось, сказка закончилась, но когда у тебя в составе есть волшебник, возможно все. Причем его магия может быть простой, как обернувшаяся автоголом подача со штрафного. А может быть магистерской — уровня идеального штрафного, который Лео (уже во второй раз в Штатах) исполнил на заказ. Ну и серию победную серию пенальти капитан начал сам.

Сеанс волшебства продолжается. Ради таких матчей несложно встречать развязку на рассвете. До первого американского трофея Месси осталось три шага. Четвертьфиналы Кубка лиг — уже в ночь на пятницу.