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Месси не остановили ни стихия, ни бывшая звезда «Краснодара». Дубль аргентинца принес новую победу «Интер Майми»

«Интер Майами» одержал победу над «Орландо Сити» в 1/16 финала Кубка лиг
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото USA Today Sports
Лионель Месси.
Фото USA Today Sports
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«Цапли» выиграли третий матч с участием Месси, мощно начав плей-офф Кубка лиг.

«Мы видим игрока, который достиг всего, что только возможно, и все еще голоден и хочет побеждать. Он находится на том этапе своей карьеры, когда принял решение переехать в Америку, чтобы побеждать. Он приехал, чтобы побеждать и вдохновлять следующее поколение футболистов в этой стране», — говорил после перехода Месси совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм.

Лионель Месси. Месси в стартовом составе «Интер Майами» начнет матч с «Орландо Сити»

«Месси приехал сюда, чтобы выиграть все, и мы здесь, чтобы помочь ему», — развил тему присоединившийся во Флориде к старым друзьям — Лео и Бускетсу — Жорди Альба. Защитник приехал как раз к старту плей-офф Кубка лиг и дерби с «Орландо». Вот он — первый из возможных американских трофеев Месси, который тремя голами и результативной передачей в двух матчах помог аутсайдеру МЛС выиграть групповой турнир.

В общем, ворвался в американский футбол — как шторм. Или — в его сопровождении, если вспомнить, что презентацию Месси пришлось отложить из-за природных катаклизмов. И вот — повторение истории. Еще за час до игры, когда команды появились на стадионе, светило солнце. Лео помахал приветствовавшим его болельщикам, началась разминка...

Начало матча &laquo;Интер Майами&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Орландо Сити&raquo; отложено. Начало матча «Интер Майами» — «Орландо Сити» отложено из-за ливня

А дальше начался шторм. Это, конечно, не были кадры из фильма-апокалипсиса, но все равно впечатляло, как мяч катился по полю, гонимый порывами ветра, болельщики пытались укрыться под трибунами, а газон постепенно превращался в заливной луг. Игра оказалась под угрозой срыва, однако, когда ливень все же прекратился, дренажная система с последствиями разгула стихии справилась.

Веселее всех провели время в ожидании прозвучавшего с полуторачасовой задержкой стартового свистка сыновья Месси и Бускетса, побегавшие босиком по полю и поигравшие на трибуне с Бекхэмом. А в итоге зрители, среди которых был замечен игравший с Месси на его первом чемпионате мира Макси Родригес, увидели все, чего могли пожелать.

Лионель Месси.
Фото USA Today Sports

Сначала — представление начавшего игру на скамейки и эмоционально реагировавшего на каждый эпизод Альбы, которому вручил именную футболку основной владелец «Интера» Хорхе Мас. Затем — очередной гол Месси, который расстрелял ворота с классной передачи своего нового идеального партнера — финна Тэйлора. Празднование в исполнении аргентинца снова было адресовано его детям и выдержано в стилистике киновселенной Marvel. Прошлый раз Лео изобразил Тора. Теперь — Черную пантеру.

Настоящий супергерой! Ну а легкость, с которой все было сделано, дала очередной козырь тем, кто считает, что Месси попал в лигу пешеходов, и с его приходом «цапли» превратятся в МЛС в аналог «Барсы» времен Хосепа Гвардиолы. Только данное впечатление обманчиво, и если «Атланта» после схожего дебюта развалилась, то «Орландо» совсем не напоминал загипнотизированного удавом кролика.

Все-таки не зря на логотипе гостей красуется давший команде прозвище лев. Соперники довольно плотно играли против Месси, в какой-то момент заставив аргентинца самого сфолить в центре поля. Капитан «цапель» завелся не на шутку. В одном эпизоде освобождавшийся от опеки Лео вполне себе по-хоккейному принял на бедро досаждавшего ему Араухо.

Хотя, больше, само собой, доставалось «десятке» хозяев. Что интересно, всякий раз рядом, словно тафгай, оказывался полузащитник молодежной сборной Аргентины Кремаски. А самым чувствительным получилось столкновение двух капитанов и десятых номеров, по итогам которого челюсть Месси встретилась с корпусом Перейры, и аргентинцу даже потребовалась помощь врачей.

Лионель Месси. Месси оформил дубль во втором матче подряд за «Интер Майами»

Впрочем, Перейра запомнился не только этим, но и качественной игрой, а ответный гол стал следствием хитро разыгранного им углового. Только это лишь отсрочило неизбежное — третью победу «Интера» имени Месси. Причем у Лео образовалась еще одна хорошая связка — с Хосефом Мартинесом. В первом тайме после скидки венесуэльца последовал удар в штангу, а фол на форварде увенчался попаданием Месси в перекладину. При этом авторитет Мартинеса достаточно высок, и заработанный им пенальти исполнил сам пострадавший. А должок Месси он вернул классной передачей под третий гол после подачи Тэйлора. К этому начинаешь привыкать. Как и к тому, что в трех случаях из пяти Лео отправлял мяч в сетку правой ногой.

Король продолжает поход за трофеем уже в статусе лучшего бомбардира турнира. Матч 1/8 финала — в ночь на понедельник по московскому времени.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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