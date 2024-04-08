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Сегодня, 13:03

Помощник тренера «Монтеррея» назвал Месси карликом с лицом дьявола

Виктория Кравченко
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Лионель Месси.
Фото USA Today Sports

Помощник главного тренера клуба «Монтеррей» Нико Санчес оскорбил нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси после матча 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ (2:1).

После встречи игроки «Интер Майами» поссорились с главным тренером «Монтеррея» Фернандо Ортисом.

«Карлик был одержим, у него было лицо дьявола. Он поднес кулак к моему лицу и сказал: «Кем ты себя возомнил?» Но из-за того, что я смотрел не на него, а в сторону, ситуация стала только хуже, — цитирует Санчеса The Guardian.

Месси играет в команде слета 2023 года. В 20 матчах во всех турнирах он отметился 17 голами и семью результативными передачами.

14 апреля «Интер Майами» сыграет со «Спортингом Канзас-Сити» в рамках МЛС.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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