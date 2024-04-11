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Сегодня, 18:51

Стала известна зарплата Месси в «Интер Майами»

Виктория Кравченко
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Лионель Месси.
Фото USA Today Sports

Стала известная зарплата форварда «Интер Майами» Лионеля Месси, сообщает O Tempo.

По данным источника, футболист зарабатывает 1,6 миллиона в месяц. В год аргентинец получает 19, 2 миллиона евро. Месси является самым высокооплачиваемым футболистом в МЛС.

36-летний форврад присоединился к «Интер Майами» прошлым летом на правах свободного агента. За это время он принял участие в 20 матчах, забив 17 голов и сделав 7 результативных передач. Контракт игрока истекает летом 2025 года. Его трансферная стоимость — 30 миллионов евро.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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