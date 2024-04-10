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Новицки признался, что Месси ему нравится больше, чем Роналду

Алина Савинова
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Бывший баскетболист Дирк Новицки рассказал, почему нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ему нравится больше, чем форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Я знаю, что этот вопрос волнует всех... Я из тех, кто за Месси. Мне нравится, как он себя ведет, как очень быстро играет. Для меня Роналду — это снятая футболка и «эй, посмотри на меня». Это просто не мой стиль. Месси гораздо более сдержанный. Я не умаляю достоинств Роналду, это просто мое личное мнение», — приводит Goal слова Новицки.

39-летний Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», также он пять раз становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций. В декабре 2022 года Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии на 2,5 года.

На счету 36-летнего Месси восемь «Золотых мячей». В составе сборной Аргентины форвард выиграл чемпионат мира 2022 года, также он был признан лучшим игроком турнира. Аргентинец летом 2023-го перешел в «Интер Майами», подписав соглашение с командой из МЛС до 2025 года.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/lionel-messi-cristiano-ronaldo-slammed-nba-legend-dirk-nowitzki-inter-miami-superstar-goat-debate/bltf9e29f6de66cedb1#cs0d2392acebb57216
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
Дирк Новицки
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