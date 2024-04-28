Месси отреагировал на свой дубль и разгромную победу «Интер Майами»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал победу своей команды над «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1) в матче регулярного чемпионата МЛС.

36-летний аргентинец оформил дубль и сделал две голевые передачи.

«Ещё одна победа, которая поможет нам расти», — написал Месси в соцсетях.

После этого матча «Интер Майами» с 21 очком занимает первое место в Восточной конференции, «Нью-Инглэнд Революшн» с 4 очками — на последней строчке.

В текущем сезоне в активе Месси 9 голов и 5 результативных передач в 7 матчах регулярного чемпионата МЛС.