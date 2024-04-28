Футбол
МЛС (MLS)
Новости
Таблицы Календарь Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 06:37

Месси отреагировал на свой дубль и разгромную победу «Интер Майами»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал победу своей команды над «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1) в матче регулярного чемпионата МЛС.

36-летний аргентинец оформил дубль и сделал две голевые передачи.

«Ещё одна победа, которая поможет нам расти», — написал Месси в соцсетях.

После этого матча «Интер Майами» с 21 очком занимает первое место в Восточной конференции, «Нью-Инглэнд Революшн» с 4 очками — на последней строчке.

В текущем сезоне в активе Месси 9 голов и 5 результативных передач в 7 матчах регулярного чемпионата МЛС.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
0
Читайте также
Президент РФС Дюков рассказал, будет ли избираться на новый срок
Организаторы чемпионата Европы по боксу извинились за инцидент с отключением гимна России на церемонии награждения
В МЧС назвали безопасное расстояние для установки мангала от строения
Требование контракта на 2 млрд, месть «Рубину» и цифры самого плохого сезона Семака. Что происходит в «Зените» после поражения
Пловцы РФ выполнили норматив для участия в Олимпийских играх во Франции
В Большом театре наградили победителей специальной премии «Золотой маски»
Популярное видео
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нью-Инглэнд Революшн» — «Интер Майами»: видеообзор матча и дубль Месси

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости