Суарес отдал 50 голевых передач на Месси

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оформил дубль и сделал одну голевую передачу в матче с «Нэшвиллом» (3:1) в регулярном чемпионате МЛС. Форвард Луис Суарес отдал результативную передачу на аргентинца.

По данным Opta, это была 50-я голевая передача Суареса на Месси. Ни один другой игрок в карьере аргентинца не ассистировал ему чаще.

В «Интер Майами» Месси (7+3) и Суарес (6+4) набрали по 10 результативных действий по системе «гол+пас». Они делят первое место в результативности на старте сезона.

Ранее игроки выступали вместе в «Барселоне».