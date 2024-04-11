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Сегодня, 07:21

«Интер Майами» проиграл «Монтеррею» и вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лионель Месси и Луис Ромо.
Фото Reuters

«Интер Майами» проиграл «Монтеррею» в ответном матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ — 1:3. Встреча прошла на стадионе «ББВА Банкомер» в Монтеррее.

Нападающий хозяев Брендон Васкес на 31-й минуте открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. Сразу после перерыва «Монтеррей» забил еще два гола — отличились Херман Бертераме и Хесус Галья.

На 79-й минуте встречи гости остались в меньшинстве, так как защитник Жорди Альба получил вторую желтую карточку. В концовке встречи Диего Гомес отыграл один мяч с передачи Лионеля Месси.

В первом матче «Монтеррей» одержал победу со счетом 2:1.

Жорди Альба
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
ФК Монтеррей
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