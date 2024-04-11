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Сегодня, 09:16

Мартино прокомментировал вылет «Интер Майами» из Кубка чемпионов КОНКАКАФ

Алина Савинова
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Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о поражении от «Монтеррея» во втором матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Встреча прошла 11 апреля на стадионе «ББВА Банкомер» в Монтеррее и завершилась победой хозяев (3:1). В первом матче команда Фернандо Ортиса одержала победу со счетом 2:1.

«Сегодняшнее поражение лишило нас надежды на дальнейшую борьбу в этом соревновании. Мы хорошо противостояли «Монтеррею» в первом матче и в этой игре старались до тех пор, пока Бертераме не забил гол. Именно в тот момент серия для нас закончилась», — сказал Мартино.

«Интер Майами» вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ. «Монтеррей» в полуфинале турнира сыграет против «Коламбус Крю».

Источник: https://ca.news.yahoo.com
Футбол
ФК Интер Майами
ФК Монтеррей
Херардо Мартино
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