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Сегодня, 05:23

Видео дебютного гола Месси за «Интер Майами»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-служба МЛС на официальном YouTube-канале опубликовала видео дебютного гола Лионеля Месси за «Интер Майами».

36-летний аргентинец забил в дебютной встрече за американскую команду. Он реализовал штрафной удар на 4-й добавленной минуте и принес «Интер Майами» победу над «Крус Асуль» в 1-м туре Кубка лиги.

Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля, перейдя на правах свободного агента из «ПСЖ». Контракт форварда рассчитан до конца декабря 2025-го.

22&nbsp;июля. &laquo;Интер Майами&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крус Асуль&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Лионель Месси. Гол Месси принес «Интер Майами» победу над «Крус Асуль»
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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