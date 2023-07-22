Видео дебютного гола Месси за «Интер Майами»

Пресс-служба МЛС на официальном YouTube-канале опубликовала видео дебютного гола Лионеля Месси за «Интер Майами».

36-летний аргентинец забил в дебютной встрече за американскую команду. Он реализовал штрафной удар на 4-й добавленной минуте и принес «Интер Майами» победу над «Крус Асуль» в 1-м туре Кубка лиги.

Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля, перейдя на правах свободного агента из «ПСЖ». Контракт форварда рассчитан до конца декабря 2025-го.