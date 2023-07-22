Гол Месси принес «Интер Майами» победу над «Крус Асуль»

«Интер Майами» переиграл «Крус Асуль» в матче 1-го тура Кубка лиги — 2:1. Встреча прошла на «ПНК Стэдиум» в Форт Лодердейле.

Финский полузащитник Роберт Тэйлор на 44-й минуте встречи вывел американскую команду вперед. Его гол стал единственным в первом тайме.

В начале второй половины у «Интер Майами» на поле вышли Серхио Бускетс и Лионель Месси. На 65-й минуте гостям удалось отыграться благодаря голу Уриэля Антуна. Клуб МЛС вырвал победу благодаря голу Лионеля Месси со штрафного на 4-й добавленной минуте.

«Интер Майами» вышел на 1-е место в группе. Следующим соперником будет «Атланта». Встреча состоится 26 июля.