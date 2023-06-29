Спортивный директор «Интер Майами»: «Надеемся, к концу июля Месси будет готов играть»

Спортивный директор «Интер Майами» Крис Хендерсон рассказал, когда форвард Лионель Месси сыграет за новую команду.

«С Месси условия согласованы, но мы работаем над документами с МЛС. На завершение этой работы потребуется время. Мы надеемся, что в середине или к концу июля Лео будет готов играть. Это будет зависеть от того, когда он завершит всю бумажную работу», — приводит слова Хендерсона The Athletic.

Ранее стало известно, что презентация Месси в «Интер Майами» состоится 16 июля. Все билеты на это событие уже раскуплены. Руководство стадиона проводит работы по расширению мест на домашней арене.