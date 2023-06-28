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28 июня, 23:47

«Интер Майами» объявил о назначении Херардо Мартино на пост главного тренера

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-тренер «Барселоны» и сборной Аргентины Херардо Мартино назначен на пост главного тренера «Интер Майами».

Аргентинец приступит к тренерским обязанностям после получения необходимых документов.

Последним местом работы 60-летнего специалиста была сборная Мексики, которую он покинул в ноябре прошлого года. До этого Мартино тренировал «Атланту», «Барселону», «Ньюллс Олд Бойз», «Либертад», «Колон», «Серро-Портеньо» и сборные Аргентины и Парагвая.

В июне Лионель Месси объявил, что продолжит карьеру в «Интер Майами». 36-летний форвард играл под руководством Мартино в «Барселоне» и сборной Аргентины.

Источник: ФК Интер Майами
ФК Интер Майами
Херардо Мартино
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