«Интер Майами» объявил о назначении Херардо Мартино на пост главного тренера

Экс-тренер «Барселоны» и сборной Аргентины Херардо Мартино назначен на пост главного тренера «Интер Майами».

Аргентинец приступит к тренерским обязанностям после получения необходимых документов.

Последним местом работы 60-летнего специалиста была сборная Мексики, которую он покинул в ноябре прошлого года. До этого Мартино тренировал «Атланту», «Барселону», «Ньюллс Олд Бойз», «Либертад», «Колон», «Серро-Портеньо» и сборные Аргентины и Парагвая.

В июне Лионель Месси объявил, что продолжит карьеру в «Интер Майами». 36-летний форвард играл под руководством Мартино в «Барселоне» и сборной Аргентины.