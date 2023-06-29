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МЛС (MLS)

29 июня, 23:50

Тренер «Интер Майами» Мартино: «Вся Америка говорит о Месси, он сделает МЛС лучше»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Херардо Мартино.
Фото AFP

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о потенциальном влиянии форварда команды Лионеля Месси на МЛС.

«Когда мы разговаривали с Лео и Серхио Бускетсом, мы говорили о том, что пришли сюда, чтобы добиться успеха, соревноваться, и выступать хорошо. Часто люди ассоциируют Майами с отпуском, но это не так. Мы хотим соревноваться.

Вся страна говорит о Месси. О нем говорят игроки НБА и НФЛ. Решение Месси приехать сюда открывает новые горизонты для развития лиги. США — это не та страна, которая не воспользуется подобной возможностью. Присутствие Месси сделает эту лигу лучше, несомненно», — приводит слова Мартино The Athletic.

36-летний аргентинец в июне объявил, что после окончания контракта с «ПСЖ» продолжит карьеру в «Интер Майами». 28 июня команду возглавил Мартино, который ранее тренировал Месси в сборной Аргентины и «Барселоне».

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
Херардо Мартино
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