Месси вошел в тройку лучших бомбардиров в истории «Интер Майами»

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси забил гол в четвертьфинале Кубка лиг против «Шарлотт» (4:0).

Для 36-летнего аргентинца это восьмой гол в пяти играх за клуб. Он вошел в тройку лучших бомбардиров «Интера» в истории клуба, сравнявшись с Робертом Тэйлором. На втором месте Леонардо Кампана (16 голов), лидирует Гонсало Игуаин (29 голов).

15 июля «Интер Майами» объявил о переходе Месси. Он подписал контракт с американским клубом до 31 декабря 2025 года.