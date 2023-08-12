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Месси вошел в тройку лучших бомбардиров в истории «Интер Майами»

Сергей Разин
корреспондент
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Лионель Месси.
Фото ФК «Интер Майами»

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси забил гол в четвертьфинале Кубка лиг против «Шарлотт» (4:0).

Для 36-летнего аргентинца это восьмой гол в пяти играх за клуб. Он вошел в тройку лучших бомбардиров «Интера» в истории клуба, сравнявшись с Робертом Тэйлором. На втором месте Леонардо Кампана (16 голов), лидирует Гонсало Игуаин (29 голов).

15 июля «Интер Майами» объявил о переходе Месси. Он подписал контракт с американским клубом до 31 декабря 2025 года.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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«Интер Майами» разгромил «Шарлотт» и вышел в полуфинал Кубка лиг, Месси забил гол
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