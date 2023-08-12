Линекер назвал Месси величайшим футболистом

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер рассказал, почему считает форварда «Интер Майами» Лионеля Месси величайшим футболистом.

«На мой взгляд, Месси — величайший футболист, за которым мне посчастливилось наблюдать. Месси доставлял мне огромную радость в течение двух десятилетий. Он делает то, что простые смертные не могут сделать. За ним просто приятно наблюдать. Смотрю каждый матч, в котором он принимает участие. Даже в обычные дни он делает три или четыре вещи в одном матче, которые я, думаю, ни разу не сделал хоть раз за всю свою карьеру. Поэтому в некотором смысле он прекратил все споры о величайшем игроке», — приводит слова Линекера Goal.

15 июля «Интер Майами» объявил о переходе Месси. Он подписал контракт с американским клубом до 31 декабря 2025 года. В первых пяти матчах команды 36-летний аргентинец забил восемь мячей и вошел в тройку лучших бомбардиров клуба. Месси также выступал за «Барселону» и «ПСЖ». В составе национальной команды он стал чемпионом мира.