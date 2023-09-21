Месси и Альбу заменили в конце первого тайма матча «Интер Майами» — «Торонто»

Капитан «Интер Майами» Лионель Месси не смог доиграть матч регулярного чемпионата МЛС против «Торонто».

36-летнего аргентинца заменили на 37-й минуте встречи на Роберта Тэйлора. По словам комментатора, игрок покинул поле из-за травмы, но он не показывал боли, когда уходил с газона, и отправился на скамейку запасных, а не в раздевалку.

Четырьмя минутами ранее поле покинул испанский защитник Жорди Альба из-за повреждения. Его заменили на Ноа Аллена.