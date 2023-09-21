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Сегодня, 03:20

Месси и Альбу заменили в конце первого тайма матча «Интер Майами» — «Торонто»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Жорди Альба и Лионель Месси.
Фото AFP

Капитан «Интер Майами» Лионель Месси не смог доиграть матч регулярного чемпионата МЛС против «Торонто».

36-летнего аргентинца заменили на 37-й минуте встречи на Роберта Тэйлора. По словам комментатора, игрок покинул поле из-за травмы, но он не показывал боли, когда уходил с газона, и отправился на скамейку запасных, а не в раздевалку.

Четырьмя минутами ранее поле покинул испанский защитник Жорди Альба из-за повреждения. Его заменили на Ноа Аллена.

Лионель Месси. «Интер Майами» — «Торонто»: смотреть трансляцию матча команды Месси
Жорди Альба
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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