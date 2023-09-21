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«Интер Майами» разгромил «Торонто». Месси и Альба получили травмы

«Интер Майами» переиграл «Торонто» в матче МЛС
Евгений Козинов
Корреспондент
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21 сентября. «Интер Майами» — «Торонто» — 4:0.
Фото USA Today Sports

«Интер Майами» обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата МЛС — 4:0. Встреча прошла на стадионе «ПНК Стэдиум» в Форт Лодердейл.

В конце первого тайма Факундо Фариас открыл счет. После перерыва Роберт Тэйлор оформил дубль и один мяч забил Бенджамин Кремаски.

На 34-й минуте защитник Жорди Альба покинул поле из-за травмы, а тремя минутами позже на замену отправился и капитан команды Лионель Месси.

«Интер Майами» набрал 31 очко и поднялся на 13-е место в Восточной конференции. «Торонто» идет последним — 22 очка.

США. МЛС. Неделя 26
21 сент, 02:30. DRV PNK Stadium (Форт-Лодердейл)
Интер
4:0
Торонто
Жорди Альба и&nbsp;Лионель Месси. Месси и Альбу заменили в конце первого тайма матча «Интер Майами» — «Торонто»
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
ФК Торонто
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Месси и Альбу заменили в конце первого тайма матча «Интер Майами» — «Торонто»
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