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Сегодня, 01:55

Месси выйдет в стартовом составе «Интер Майами» на матч против «Торонто»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лионель Месси перед матчем с «Торонто».
Фото AFP

«Интер Майами» и «Торонто» объявили стартовые составы на матчи регулярного чемпионата МЛС. Игра пройдет на стадионе «ПНК Стэдиум» в Форт Лодердейл.

«Интер Майами»: Каллендер, Йедлин, Кривцов, Миллер, Альба, Авилес, Бускетс, Фариас, Месси, Руис, Мартинес.

«Торонто»: Ромеро, Франклин, Ростед, Брэдли, Петретта, Васкес, Коелло, Осорио, Бернардески, Керр, Инсинье.

Начало встречи запланировано на 2.30 по московскому времени.

Лионель Месси. «Интер Майами» — «Торонто»: смотреть трансляцию матча команды Месси

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
ФК Торонто
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«Интер Майами» — «Торонто»: смотреть трансляцию матча команды Месси
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