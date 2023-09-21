Месси выйдет в стартовом составе «Интер Майами» на матч против «Торонто»

«Интер Майами» и «Торонто» объявили стартовые составы на матчи регулярного чемпионата МЛС. Игра пройдет на стадионе «ПНК Стэдиум» в Форт Лодердейл.

«Интер Майами»: Каллендер, Йедлин, Кривцов, Миллер, Альба, Авилес, Бускетс, Фариас, Месси, Руис, Мартинес.

«Торонто»: Ромеро, Франклин, Ростед, Брэдли, Петретта, Васкес, Коелло, Осорио, Бернардески, Керр, Инсинье.

Начало встречи запланировано на 2.30 по московскому времени.