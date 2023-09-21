«Интер Майами» и «Торонто» сыграют в ночь на 21 сентября

«Интер Майами» и «Торонто» сыграют в регулярном чемпионате МЛС в ночь на четверг, 21 сентября. Игра пройдет на стадионе DRV PNK в Форт-Лодердейле, США. Встреча начнется в 02.30 по московскому времени.

Ключевые события матча «Интер Майами» — «Торонто» доступны в нашем матч-центре.

Встречу будут в прямом эфире транслировать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор. Также смотреть видеотрансляцию игры «Интер Майами» — «Торонто» можно будет в прямом эфире бесплатно во ВКонтакте.

«Торонто» находится на последнем месте в турнирной таблице. В активе канадского клуба всего 22 набранных очка. «Интер Майами» занимает 14-е место в Восточной конференции, набрав 28 очков. «Торонто» находится на последнем месте в турнирной таблице. В активе канадского клуба всего 22 набранных очка. «Интер Майами» занимает 14-е место в Восточной конференции, набрав 28 очков.

Участие звездного аргентинца «Интера» Лионеля Месси в матче против «Торонто» остается под вопросом. Игрок получил микроповреждение в расположении сборной Аргентины.

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