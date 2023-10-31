Лионель Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча»

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча»-2023.

Церемония вручения «Золотого мяча» прошла в театре «Шатле» в Париже.

36-летний аргентинец обошел в голосовании Эрлина Холанна («Манчестер Сити») и Килиана Мбаппе («ПСЖ»), занявших второе и третье места соответственно.

В прошлом году Месси стал победителем ЧМ-2022, который проходил в Катаре. В финале сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, пенальти 4:2). Месси был признан лучшим игроком финала и всего турнира. Он забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи в 7 матчах мундиаля.

Для Месси этот «Золотой мяч» стал восьмым в карьере. Ранее он признавался лучшим игроком мира в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

Летом этого года нападающий перешел в «Интер Майами» после окончания контракта с «ПСЖ». В текущем сезоне он провел 14 матчей, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.

В прошедшем сезоне в активе аргентинца 21 гол и 20 ассистов в 41 матче за «ПСЖ» во всех турнирах. С парижанами форвард стал чемпионом Франции и дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов.

Итоги голосования с 30-го по 1-е места.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча» лучшему футболисту мира по итогам сезона-2022/23.