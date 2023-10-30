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Сегодня, 20:57

«Золотой мяч» — 2023: результаты голосования

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Лионель Месси.
Фото USA Today Sports

В понедельник, 30 октября состоится церемония вручения премии «Золотой мяч» — 2023.

Издание France Football начало публиковать итоги голосования.

Результаты голосования по итогам премии «Золотой мяч» — 2023:

11. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет);

12. Роберт Левандовски («Барселона», Польша);

13. Яссин Буну («Севилья» / «Аль-Хиляль», Марокко);

14. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити» / «Барселона», Германия);

15. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина);

16. Карим Бензема («Реал» / «Аль-Иттихад», Франция);

17. Хвича Кварацхелия («Наполи», Грузия);

18. Джуд Беллингем («Боруссия» Д / «Реал», Англия);

19. Харри Кейн («Тоттенхэм» / «Бавария», Англия);

20. Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина);

21. Антуан Гризманн («Атлетико», Франция);

22. Ким Мин Джэ («Наполи» / «Бавария», Южная Корея);

23. Андре Онана («Интер» / «Арсенал», Камерун);

24. Букайо Сака («Арсенал», Англия);

25. Йошко Гвардиол («Лейпциг» / «Манчестер Сити», Хорватия);

26. Джамал Мусиала («Бавария», Германия);

27. Николо Барелла («Интер», Италия);

28. Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт» / «ПСЖ», Франция), Мартин Эдегор («Арсенал», Норвегия);

30. Рубен Диаш («Манчестер Сити», сборная Португалии).

Официальная часть церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023 пройдет в театре Шатле в Париже и начнется в 21.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023.

Лионель Месси, Эрлин Холанн и&nbsp;Хулиан Альварес. «Золотой мяч»: Месси или Холанн? Онлайн-трансляция церемонии вручения приза

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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