Месси: «Нет лучшего места, чтобы поздравить Марадону с днем рождения»

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси после вручения «Золотого мяча» поблагодарил Диего Марадону.

«Сегодня я хотел упомянуть Диего. Нет лучшего места, чтобы поздравить его с днем рождения, здесь столько людей, которые любят футбол, как он того хотел. Где бы ты ни был, Диего, с днем рождения. Этот приз касается и тебя», — сказал Месси.

36-летний аргентинец обошел в голосовании Эрлина Холанна («Манчестер Сити») и Килиана Мбаппе («ПСЖ»), занявших второе и третье места соответственно.

В прошлом году Месси стал победителем ЧМ-2022, который проходил в Катаре. В финале сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, пенальти 4:2). Месси был признан лучшим игроком финала и всего турнира. Он забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи в 7 матчах мундиаля.

Для Месси этот «Золотой мяч» стал восьмым в карьере. Ранее он признавался лучшим игроком мира в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.