Даниэль Мальдини рассказал, что его удивило при знакомстве с Месси

Полузащитник «Милана» Даниэль Мальдини рассказал , как познакомился с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Месси поразил меня, и не только тем, что он делает на поле, но и как личность. Мне кажется, что вокруг него все вращается само по себе, даже если он сам, может, того и не желает», — цитирует слова Мальдини-младшего La Gazzetta Dello Sport.

Месси на данный момент выступает в МЛС, Мальдини же играет в аренде в «Монце».

На данный момент на счету аргентинца 6 голов и 2 результативные передачи в 6 матчах сезона.

После этого матча «Интер Майами» с 12 очками занимает второе место в Восточной конференции.