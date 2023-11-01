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Ди Мария жестко ответил Маттеусу на слова о том, что Месси не заслуживал «Золотого мяча»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Бенфики» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария отреагировал на заявление экс-игрока сборной Германии Лотара Маттеуса о том, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не заслужил «Золотой мяч».

Ранее Маттеус назвал фарсом церемонию вручения «Золотого мяча»-2023. По его словам, форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн больше заслуживал награды, чем Месси.

«Иди поплачь в другом месте», – ответил Ди Мария немцу в социальной сети.

Лионель Месси в конце октября в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». В голосовании 36-летний аргентинец обошел Эрлина Холанна и Килиана Мбаппе, занявших второе и третье места соответственно.

Анхель Ди Мария
Лионель Месси
Лотар Маттеус
Футбол
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