Футбол
Англия
Новости
Видео Таблица переходов Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 13:21

Маттеус — о «Золотом мяче»: «Победа Месси — это фарс. Холанн был лучше»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Легенда немецкого и мирового футбола Лотар Маттеус считает, что форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн заслуживал получить «Золотой мяч» по итогам сезона-2022/23 больше, чем нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси.

«Холанн был лучше, чем Месси, на протяжении всего сезона. Эта награда не заслужена и доказывает, что победа на чемпионате мира важнее всего остального. Для меня никто не был лучше Холанна в последние 12 месяцев. Он выиграл важные титулы с «Сити», установил рекорд по количеству голов. Победа Месси — это фарс. Хотя я всегда был фанатом Лео», — приводит слова Маттеуса Football Italia.

62-летний Маттеус является обладателем «Золотого мяча». Он получил его после того, как со сборной Германии выиграл чемпионат мира-1990.

Лионель Месси с&nbsp;детьми. «Золотой мяч» Месси логичен и справедлив. Почему не правы критики Лео. Мнение Кузичева

Источник: Football Italia
Лионель Месси
Лотар Маттеус
Эрлин Холанн
0
Читайте также
В Египте рассказали о желании провести матч со сборной России
Оставьте в покое Шанаеву! Фигуристка, поранившая соперницу, — жертва нелепой случайности
Spiegel: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара из-за высказываний
Задержаны двое подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе
Общее число жертв аварии на шахте в Караганде достигло 46
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Материалы сюжета: «Золотой мяч» 2023: лучший игрок мира — Месси, Холанн или кто-то еще?
Аршавин назвал справедливым «Золотой мяч» Месси: «Мбаппе и Холанн еще свое получат»
Семин заявил, что Хвича может выиграть «Золотой мяч» в будущем
Семин считает, что Месси заслуженно выиграл «Золотой мяч»: «Он был украшением на ЧМ-2022»
Месси: «Меня не интересует, лучший ли я в истории или нет, не думаю об этом»
Беллингем прокомментировал получение награды лучшему молодому игроку
Восьмой «Золотой мяч» Лионель Месси получил вместе со своими сыновьями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

АПЛ намерена расследовать переходы Виллиана и Это'О из «Анжи» в «Челси»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 10 8 2 0 22-9 26
2
 Арсенал 10 7 3 0 23-8 24
3
 Ман. Сити 10 8 0 2 22-7 24
4
 Ливерпуль 10 7 2 1 23-9 23
5
 Астон Вилла 10 7 1 2 26-14 22
6
 Ньюкасл 10 5 2 3 26-11 17
7
 Брайтон 10 5 2 3 23-19 17
8
 МЮ 10 5 0 5 11-16 15
9
 Вест Хэм 10 4 2 4 16-17 14
10
 Брентфорд 10 3 4 3 16-12 13
11
 Челси 10 3 3 4 13-11 12
12
 Вулверхэмптон 10 3 3 4 13-17 12
13
 Кр. Пэлас 10 3 3 4 8-13 12
14
 Фулхэм 10 3 3 4 9-16 12
15
 Эвертон 10 3 1 6 10-14 10
16
 Нот. Форест 10 2 4 4 10-15 10
17
 Борнмут 10 1 3 6 8-21 6
18
 Лутон Таун 10 1 2 7 9-20 5
19
 Бернли 10 1 1 8 8-25 4
20
 Шеффилд Юн. 10 0 1 9 7-29 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.11 15:30
Фулхэм – МЮ
 - : -
4.11 18:00
Брентфорд – Вест Хэм
 - : -
4.11 18:00
Бернли – Кр. Пэлас
 - : -
4.11 18:00
Эвертон – Брайтон
 - : -
4.11 18:00
Ман. Сити – Борнмут
 - : -
4.11 18:00
Шеффилд Юн. – Вулверхэмптон
 - : -
4.11 20:30
Ньюкасл – Арсенал
 - : -
5.11 17:00
Нот. Форест – Астон Вилла
 - : -
5.11 19:30
Лутон Таун – Ливерпуль
 - : -
6.11 23:00
Тоттенхэм – Челси
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 10 1 4
Родри

Родри

Манчестер Сити

 8 1 3
Кертис Джонс

Кертис Джонс

Ливерпуль

 5 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости