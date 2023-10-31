Маттеус — о «Золотом мяче»: «Победа Месси — это фарс. Холанн был лучше»

Легенда немецкого и мирового футбола Лотар Маттеус считает, что форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн заслуживал получить «Золотой мяч» по итогам сезона-2022/23 больше, чем нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси.

«Холанн был лучше, чем Месси, на протяжении всего сезона. Эта награда не заслужена и доказывает, что победа на чемпионате мира важнее всего остального. Для меня никто не был лучше Холанна в последние 12 месяцев. Он выиграл важные титулы с «Сити», установил рекорд по количеству голов. Победа Месси — это фарс. Хотя я всегда был фанатом Лео», — приводит слова Маттеуса Football Italia.

62-летний Маттеус является обладателем «Золотого мяча». Он получил его после того, как со сборной Германии выиграл чемпионат мира-1990.