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Экс-форвард «Барселоны» Луис Милья: «Месси заслужил «Золотой мяч», в этом нет никаких сомнений»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Испании Луис Милья отреагировал на то, что нападающий «Интер Майами» и национальной команды Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча».

«Месси заслужил «Золотой мяч», в этом нет никаких сомнений. То, что он сделал на чемпионате мира — фантастика. Нам повезло, что мы это увидели. Надеюсь, у него будут силы, и он сыграет в 2026 году на чемпионате мира, это был бы блестящий итог его карьеры», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова футболиста.

36-летний Месси в восьмой раз завоевал «Золотой мяч». Ранее он признавался лучшим игроком мира в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. На протяжении сезона-2021/22 и сезона-22/23 аргентинец выступал за «ПСЖ». Летом Месси перешел из французской команды в «Интер Майами».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/35/1005421013_byivshiy_napadayuschiy_barselonyi_luis_milya_messi_zaslujil_zolotoy_myach_v_etom_net_nikakih_somneniy
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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