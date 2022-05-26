Дзаньоло, Патрисиу, Смоллинг и Кекчю претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций. В список вошли Николо Дзаньоло, Руй Патрисиу, Крис Смоллинг (все — «Рома») и Оркун Кекчю («Фейеноорд»).

На этой неделе состоялся финал турнира, в котором «Рома» выиграла у «Фейеноорда» (1:0). Единственный забитый мяч на счету полузащитника Николо Дзаньоло. Лучшим игроком финала был признан Крис Смоллинг.

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.