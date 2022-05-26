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Дзаньоло, Патрисиу, Смоллинг и Кекчю претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Претенденты на лучшего игрока недели в Лиге конференций.

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций. В список вошли Николо Дзаньоло, Руй Патрисиу, Крис Смоллинг (все — «Рома») и Оркун Кекчю («Фейеноорд»).

На этой неделе состоялся финал турнира, в котором «Рома» выиграла у «Фейеноорда» (1:0). Единственный забитый мяч на счету полузащитника Николо Дзаньоло. Лучшим игроком финала был признан Крис Смоллинг.

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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Крис Смоллинг
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ФК Рома
ФК Фейеноорд
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