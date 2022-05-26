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Пеллегрини — о победе в Лиге конференций: «У нас настоящая команда — сегодня мы это показали»

Пеллегрини прокомментировал победу в финале Лиги конференций
Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини после финала Лиги конференций против «Фейеноорда» (1:0) поблагодарил фанатов за поддержку.

«У нас настоящая команда — сегодня мы это показали. Когда был моложе, даже не мечтал о такой победе. Хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку/ Давайте отпразднуем сейчас, а потом привыкнем к таким победам», — цитирует пресс-служба УЕФА Пеллегрини.

Напомним, «Рома» стала победителем первого в истории розыгрыша Лиги конференций.

Игроки &laquo;Ромы&raquo; радуются победе в&nbsp;Лиге конференций. Моуринью вошел в историю: первую Лигу конференций выиграла «Рома». Экс-спартаковцы Тил и Хендрикс остались ни с чем
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2033451--roma-vs-feyenoord/
Футбол
Лига конференций
ФК Рома
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