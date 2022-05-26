Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини после финала Лиги конференций против «Фейеноорда» (1:0) поблагодарил фанатов за поддержку.

«У нас настоящая команда — сегодня мы это показали. Когда был моложе, даже не мечтал о такой победе. Хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку/ Давайте отпразднуем сейчас, а потом привыкнем к таким победам», — цитирует пресс-служба УЕФА Пеллегрини.

Напомним, «Рома» стала победителем первого в истории розыгрыша Лиги конференций.