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Главный тренер «Фейеноорда» Слот рассказал, чего не хватило команде в финале Лиги конференций

Читать «СЭ» в
Арне Слот.
Фото Reuters

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот рассказал, чего не хватило команде в матче финала Лиги конференций против «Ромы» (0:1).

«В перерыве я сказал игрокам в чем они должны прибавить. Во втором тайме мы с первых минут играли очень остро, но в таких матчах нужна и удача. Сегодня она нам не улыбнулась. У нас было время и возможности, чтобы забить, но у нас не получилось. Возможно, в этом есть и заслуга соперника», — цитирует Слота пресс-служба УЕФА.

«Фейеноорд» нанес 12 ударов в сторону ворот соперника, против 8 — у «Ромы».

Клуб из Нидерландов становился обладателем Кубка европейских чемпионов в 1970 году и Кубка УЕФА в 1974 и 2002 годах.

Для римлян европейских трофей стал первым в истории клуба.

Лига конференций
ФК Фейеноорд
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