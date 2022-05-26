Моуринью вошел в историю: первую Лигу конференций выиграла «Рома». Экс-спартаковцы Тил и Хендрикс остались ни с чем

«Фейеноорд» уступил в финале Лиги конференций римскому клубу.

История написана. Дебютный сезон Лиги конференций завершен, первый победитель известен — это «Рома». Время делать первые выводы по новому турниру.

Лига конференций родилась достаточно неожиданно: в сентябре 2019-го УЕФА объявил о запуске третьего еврокубка, а уже летом 2021-го стартовал первый сезон. Как мы к нему относились изначально? Скептически, конечно. В России и Лигу Европы смотрят неохотно, а еще менее статусный турнир не обещал никому высокие рейтинги. Зато появился лишний повод посмотреть на матчи наших с не нашими, только «Рубин» с «Сочи» подвели — не добрались даже до финального отборочного раунда. Так что массовый российский зритель Лигу конференций пока так и не распробовал.

Поэтому за третьим турниром в дебютном сезоне наблюдали только российские футбольные гики. Нет, конечно, до кого-то долетала информация о том, что «Рому» со счетом 6:1 разгромил норвежский «Буде-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным в составе. Или что «Тоттенхэм» Антонио Конте сенсационно не вышел из группы и умудрился проиграть словенской «Муре». Но это частные истории. По большому счету, первый сезон Лиги конференций в России не был интересен никому.

Даже в плей-офф не случилось ничего знаменательного. 4:4 в матче ПСВ — «Копенгаген»? Круто, но все равно не цепляет. Еще одна победа «Буде-Глимт» над «Ромой» в четвертьфинале? Все равно не тот масштаб, тем более что в итоге фаворит все равно прошел дальше. По именам все было тухло: римский клуб в плей-офф оставался самым привлекательным для зрителя. Может, и хорошо, что он не вылетел: вывеска «Буде-Глимт» — «Фейеноорд» в финале смотрелась бы гораздо тусклее, даже с учетом наличия Хайкина.

Парадоксально, но финал Лиги конференций по афише оказался для нас чуть интереснее финала Лиги Европы. Но это скорее проблема второго по статусу турнира, который по ходу плей-офф лишился «Барселоны», «Боруссии» Д, «Севильи», «Монако», «Лейпцига» и «Аталанты». Там, напомню, в решающей встрече «Айнтрахт» обыграл «Рейнджерс», что для обычного любителя футбола не очень привлекательно. Все было настолько плохо, что для повышения рейтинга встречи приходилось напоминать зрителям о бывшем форварде «Спартака-2» Фэшне Сакале, играющем за шотландский клуб.

Финал Лиги конференций отличался именно узнаваемостью личностей. С одной стороны — два футболиста на контракте у «Спартака» (Гус Тил и Йоррит Хендрикс), с другой стороны — бывший форвард «Ростова» Элдор Шомуродов, вечная трансферная цель российских клубов Генрих Мхитарян и просто Жозе Моуринью. Одна только персона португальского тренера делает любой финал интересным.

Это понимали и режиссеры трансляции: Моуринью крупным планом показывали чаще, чем любого другого футболиста, а его апатичное празднование гола Дзаньоло на фоне ликующих запасных «Ромы» еще в первом тайме стало хитом соцсетей.

Моуринью не меняется, как не меняется и его философия. Звездная «Рома» предсказуемо отдала мяч «Фейеноорду» и пыталась колоть голландцев на контратаках. И однажды римлянам удалось протолкнуть мяч в сетку — это сделал как раз Дзаньоло на 32-й минуте.

«Рома» при Моуринью хорошо играет по счету, но тут она слишком рано ушла в оборону — в начале первого тайма «Фейеноорд» резко активизировался, дважды попал в каркас ворот, а вратарь римлян Руй Патрисиу стал главным героем этого отрезка. Хорош был и Крис Смоллинг — английский защитник заблокировал немало ударов, когда «Рома» совсем закрылась в штрафной и откровенно стала играть на отбой.

Итальянская команда все-таки выстояла и стала первой в истории победительницей Лиги конференций. Это еще и первый еврокубок в трофейной комнате «Ромы» — ранее она побеждала только в Кубке ярмарок-1961, но этот турнир УЕФА не признает официальным. А Моуринью установил рекорд, который невозможно побить, только повторить: он теперь выиграл все три еврокубковых турнира (Суперкубок УЕФА не в счет).

Лига конференций — наименее престижное соревнование континента. Но, судя по эмоциям, и «Рома», и «Фейеноорд» боролись за победу в ней так, будто это Лига чемпионов. Поэтому идею УЕФА уже можно признать удачной — если хоть кто-то стал счастливее, значит все не зря.