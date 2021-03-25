Доказательство силы! Молодежная сборная России стартовала на Евро с уверенной победы над Исландией

17-летний динамовец Арсен Захарян в своем дебютном матче за молодежку забил сам и заработал пенальти.

Чемпионат Европы U21

Группа C

Россия U21 — Исландия U21 — 4:1 (3:0)

Голы: Чалов, 31 — с пенальти (1:0). Тикнизян, 42 (2:0). Захарян, 45+2 (3:0). Макаров, 53 (4:0). Гудьонсен, 59 (4:1).

Россия U21: Максименко, Маслов (Голубев, 61), Дивеев, Евгеньев, Тикнизян, Макаров (Тюкавин, 72), Глебов, Обляков, Захарян (Умяров, 71), Лесовой (Ломовицкий, 77), Чалов (Грулев, 61).

Исландия U21: П.Гуннарссон, Х-И.Гуннарссон, Лейфссон, Торкельссон, К.Тоурдарсон, Хаукссон, С.Тоурдарсон, Йоханнессон (Андерсон, 65), В-Т.Видлюмссон (Фиднссон, 85), Гудьонсен (Б-Д.Видлюмссон, 76), Торстейнссон (Ингимюндарсон, 85).

Предупреждения: Маслов, 28. Обляков, 35. Голубев, 71. Умяров, 90+1.

Судья: Халил Умут Мелер (Турция).

25 марта. Дьер. Стадион «Дьиормот».

В России есть устоявшаяся привычка на новогодних праздниках смотреть молодежный чемпионат мира по хоккею и болеть за нашу сборную. Полстраны не спит и сидит у телевизоров, а наутро уже все или пишут патриотические посты про красавцев-парней, или учит вратаря, как ему стоит распоряжаться клюшкой.

Такого единения вокруг молодежного футбола у нас нет. Просто потому, что молодежка ну очень редко пробивается на Евро. И вот, наконец, наши это сделали. Впервые за восемь лет! Здесь, правда, нужно оговориться, что в 2013 году в финальном турнире играло всего восемь команд. Потом провели пару чемпионатов с 12-ю участниками, куда Россия тоже не попадала. А вот в 16 мы вписались довольно уверенно, и это действительно важное событие для нашего футбола. Особенно в условиях мрачной на всех уровнях осени прошлого года.

Молодежка по именам у нас действительно приличная — таким и был общий тон разговоров перед стартом Евро-2021. Все на виду, все выходят в основных составах клубов РПЛ, а кто-то даже уже имеет опыт выступлений за национальную команду. Хотя здесь нужно сделать оговорку: у россиян на весь состав набралось восемь таких матчей, а у исландцев — аж 24. И это при том, что большая группа футболистов, которая добывала путевку на турнир, уже отправилась в первую сборную. В общем, скрывалась в скандинавах какая-то загадка, но наши подошли к встрече с ними настолько правильно, насколько это вообще возможно.

Девять фамилий, которые Михаил Галактионов включил в стартовый состав, регулярно выходили на поле в отборочном турнире. Еще двое заслужили право играть с первых минут благодаря футболу, показанному в мартовских матчах премьер-лиги. Речь о Денисе Макарове, который в отборе провел на поле всего девять минут, и Арсене Захаряне. Для динамовца это вообще дебют за молодежную сборную!

В итоге именно эта пара создала момент, ставший во многом решающим. Макаров сделал проникающую передачу в штрафную, а Захарян резким движением спровоцировал защитника на фол. Федор Чалов уверенно реализовал 11-метровый, после чего у сборной России игра пошла. Вскоре Чалов выступил в роли ассистента и вывел к воротам защитника Тикнизяна. Наир подсек мяч над вратарем, искусно завершив эпизод. А перед самым перерывом забил и Захарян, как будто не заметивший вылетевшего на него вратаря. Отметим в этом моменте вторую голевую от Чалова.

Второй тайм начался с мяча Макарова. Рубиновец сделал новых «Ловренов» исландских защитников: пару человек убрал на ложном замахе, переложил под любимую левую и смачно вогнал мяч в дальний угол. В чемпионате России мы к такому привыкли, а теперь фирменный макаровский гол пошел на экспорт.

Один мяч исландцы отыграли (забил, конечно же, сын знаменитого Эйдура Гудьонсена — Свейдн Арон), но даже намека на перелом в игре не возникло. Россия продолжила хозяйничать на поле — хорошее движение, прессинг, затейливые атаки. Все смотрелось очень солидно!

Последнее, что хочется сейчас делать, — это сравнивать игру молодежки с не самым зрелищным футболом взрослой сборной, которая накануне победила Мальту. Я и не буду. Просто скажем, что за эту молодежку приятно смотреть, и за нее приятно болеть!

Отличный старт для сборной России (первая победа на молодежном Евро в XXI веке!) и хорошая заявка на попадание в топ-8. Впереди сложнейшее испытание французами, которые привезли в Венгрию сумасшедший по именам состав. А потом — встреча с датчанами, которая, скорее всего, станет решающей.

И если у нашей молодежки так все пойдет и дальше, то в мае нам придется решать, как перед чемпионатами Европы распределять игроков между двумя сборными.