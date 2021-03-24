Товарищи Головина, бомбардир из Голландии и трансферная цель «Баварии». За кем нужно следить на молодежном Евро

Компания, игру которой не стоит пропускать.

24 марта в Венгрии стартует групповой этап молодежного чемпионата Европы. В составах 16 сборных, отобравшихся в финальный турнир, хватает ребят, которые наверняка зажгут сейчас и совершенно точно будут блистать в будущем. Впрочем, многие уже сегодня вышли на очень приличный уровень.

В нашем шорт-листе не будет совсем уж известных игроков вроде французов Эдуарда Камавинга и Жюля Кунде, англичан Мэйсона Гринвуда и Каллума Хадсон-Одои, или испанца Брахима Диаса, или итальянца Сандро Тонали. Тут те, кто уже сейчас очень хорош, но еще не так раскручен.

Иллан Мелье

Страна: Франция

Возраст: 19 лет

Клуб: «Лидс» (АПЛ)

Пожалуй, лучший вратарь в этом сезоне из тех, кто примет участие в Евро-2021. Мелье пришел в «Лидс» на правах аренды из «Лорьяна» в середине прошлого сезона. В десяти матчах чемпионшипа француз пропустил всего четыре мяча, и «павлины» поспешили выкупить молодого голкипера перед повышением в классе.

В АПЛ Мелье продолжил играть на отличном уровне. Да, пропускать он стал намного больше — в 28 играх аж 46 мячей, — но это скорее результат безбашенного игрового стиля «Лидса». Тем не менее Мелье девять раз отыграл на ноль, в том числе в матчах с «Арсеналом» и «Челси», а трансферная стоимость футболиста по версии Transfermarkt выросла более чем в два раза с начала нынешнего сезона — до 17 миллионов евро.

Бенуа Бадиашиль

Страна: Франция

Возраст: 19 лет

Клуб: «Монако» (лига 1)

Защитнику «Монако» всего 19 лет, а он проводит на профессиональном уровне уже третий сезон. В этом году Бадиашиль стал абсолютно незаменим в линии обороны монегасков — отыграл в 29 матчах чемпионата из 30 возможных. Юный француз отлично пользуется своими физическими данными, выигрывая около трех верховых единоборств в среднем за игру. На его счету также два гола, причем оба забиты ногой, так что внизу он тоже не теряется.

Стоит отметить и передачи Бадиашиля: он пасует с точностью 87,4% и часто начинает атаки «Монако» как коротким или средним пасом, так и длинными забросами. В отборочном турнире к Евро-2021 года защитник «Монако» провел всего четыре игры, но, что важнее, выходил на поле в двух последних матчах, включая встречу за первое место в группе со Швейцарией (3:1).

Уэсли Фофана

Страна: Франция

Возраст: 20 лет

Клуб: «Лестер» (АПЛ)

Не стоит забывать и о товарище Бадиашиля по сборной Франции Уэсли Фофана. В октябре «Лестер» поверил в юного француза и заплатил за него «Сент-Этьену» 35 миллионов евро. Тогда главный тренер «лис» Брэндон Роджерс охарактеризовал Фофана как «агрессивного, быстрого и хорошо играющего в воздухе».

Сейчас на 20-летнего защитника претендует «Манчестер Юнайтед». Рыночная стоимость Фофана, согласно данным Transfermarkt, выросла на 7,5 миллиона евро с момента его появления в АПЛ и теперь равняется 42,5 миллиона.

Ридле Баку

Страна: Германия

Возраст: 22 года

Клуб: «Вольфсбург» (бундеслига)

Наконец-то не француз. Перед началом сезона мало кто мог предположить, что за восемь туров до конца чемпионата Германии «Вольфсбург» будет идти третьим и с второй по силе обороной в лиге. Не обошлось здесь без участия 22-летнего Баку. Он универсал: выходил уже на четырех разных позициях в нынешнем сезоне, но привычнее всего для него правый фланг обороны.

Баку хорошо читает игру, в среднем совершает по 1,7 отбора и 1,4 перехвата за игру. Хорош и в атаке: на его счету пять голов и четыре результативные передачи за 24 матча в бундеслиге. В ноябре Баку дебютировал за первую сборную Германии в товарищеском матче с Чехией (1:0).

Макс Ааронс

Страна: Англия

Возраст: 21 год

Клуб: «Норвич» (чемпионшип)

Про Ааронса вы могли слышать во время зимнего трансферного окна. Скорее всего, вы с недоумением смотрели на новости о заинтересованности «Баварии» в каком-то английском правом защитнике из чемпионшипа.

Ааронс сыграл от звонка до звонка в 38 турах, забил один гол и отдал три передачи, а его «Норвич» лидирует во второй по силе английской лиге с отрывом в восемь очков от ближайшего конкурента. Быстрый защитник с хорошим дриблингом смог обратить на себя внимание топ-клубов даже игрой в чемпиошипе, а молодежный Евро — отличный шанс в очередной раз подтвердить высокий уровень.

Педру Гонсалвеш

Страна: Португалия

Возраст: 22 года

Клуб: «Спортинг» Л (лига НОС)

«Спортинг», опережающий в турнирной таблице «Порту» на десять очков, может стать чемпионом Португалии впервые за 19 лет. За это время титул брали только «Порту» (11 раз) и «Бенфика» (7 ). Немаловажную роль в успехе лиссабонского клуба играет полузащитник Педро Гонсалвеш. «Спортинг» недолго тосковал по ушедшему в «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешу, найдя замену в скромном «Фамаликане».

Гонсалвеш, действуя на позиции атакующего полузащитника, с 15 мячами является лучшим бомбардиром чемпионата Португалии. В отборе на Евро плеймейкер так не блистал, отметился только двумя мячами в ворота Гибралтара, но мотивация на главном турнире точно будет больше.

Орельен Тшуамени

Страна: Франция

Возраст: 21 год

Клуб: «Монако» (лига 1)

Тшуамени — один из главных виновников смены позиции Александра Головина. Французский полузащитник настолько хорош, что после травмы россиянину было невероятно трудно претендовать на место в центре поля. Мощный хавбек отлично играет головой и отбирает мячи у соперников, но не забывает и про подключения к атаке.

В последней игре чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» (4:0) Тшуамени отметился голевой передачей и точным ударом после передачи Головина. За французом уже следят топ-клубы: в СМИ ходит информация об интересе со стороны «Челси».

Эдди Нкетиа

Страна: Англия

Возраст: 21 год

Клуб: «Арсенал» (АПЛ)

В отличие от остальных игроков, попавших в наш шорт-лист, Нкетиа не проводит мощный сезон в клубе. Молодому англичанину приходится конкурировать в «Арсенале» с Александром Ляказеттом и Пьером-Эмериком Обамеянгом, но пять мячей и одна голевая передача в 24 матчах — не лучшие показатели для нападающего.

Однако в сборной Нкетиа звезда. 21-летний форвард забил 13 мячей в девяти матчах, став лучшим бомбардиром отборочного турнира к чемпионату Европы. Правда, у англичан были, мягко говоря, не самые сильные соперники в квалификации — Австрия, Албания, Турция, Косово и Андорра. Посмотрим, как Нкетиа справится со Швейцарией, Португалией и Хорватией.

Юссуфа Мукоко

Страна: Германия

Возраст: 16 лет

Клуб: «Боруссия» Д (бундеслига)

Мукоко еще с детства играл в командах на несколько лет старше и к 16 годам дорос до основы «Боруссии». А что было делать тренерам? Парень забил десять мячей в трех играх за команду до 19 лет, и дортмундцы решили включить юного нападающего в ростер главной команды.

Мукоко стал самым молодым футболистом в истории бундеслиги и Лиги чемпионов, не обошлось и без голевых рекордов. Мяч «Униону» (1:2) сделал игрока «Боруссии» самым молодым автором гола в истории бундеслиги (16 лет и один день). На молодежном уровне многие защитники точно будут бояться быстрого и мощного Мукоко, и у немца будут шансы этим воспользоваться.

И да, у парня уже почти миллион (!) подписчиков в Instagram.

Майрон Боаду

Страна: Голландия

Возраст: 20 лет

Клуб: АЗ (Эредивизи)

Напоследок вернемся к обычным людям. Чемпионат Голландии в основном обсуждают местные жители и футбольные скауты. Если вы не из таких, то успехов Боаду в АЗ могли не заметить, а парень феерит уже второй сезон. В прошлом сезоне нападающий забил 14 голов в 24 матчах чемпионата, в этом — 12 мячей в 25 играх. В молодежной сборной Боаду тоже не затерялся: в восьми встречах отборочного турнира забил восемь раз и трижды ассистировал партнерам. 20-летний футболист отметился и в важном матче: в последнем туре он дважды огорчил португальцев (4:2).

Еще в 2019 году Боаду дебютировал за основную сборную в матче с Эстонией (5:0) и отметил это событие голом.