Обозреватель «СЭ» — о первой победе сборной России в финальных турнирах молодежного Евро XXI века.

Для начала — чтобы вы понимали: единственную победу за всю историю финальных турниров молодежных Евро после развала СССР сборная России одержала в 1998 году при Михаиле Гершковиче в матче за седьмое место с хозяевами-румынами — 2:1. Следующей пришлось ждать 23 года! А в XXI веке эти 4:1 над Исландией — и вовсе первый выигрыш.

Да, кто-то из записных скептиков скажет, что по сравнению с предыдущим чемпионатом число участников возросло с 12 до 16, и это дало нам, равно как и исландцам, шанс оказаться на этом турнире, а значит, и что-либо выиграть. Возможно — ведь единственный раз в этом веке до сих пор Россия оказывалась в финальных турнирах в 2013 году с Николаем Писаревым. И, во многом поменяв состав по сравнению с отборочным циклом, проиграла все три матча.

Но не мы же сами меняли под себя регламент турнира. Дали шанс — значит, надо его использовать. В конце концов, из отборочной группы с Польшей и Сербией еще надо было выйти, и команде Михаила Галактионова это удалось. Как теперь удалось и начать финальный турнир с победы и сделать первый шаг к выходу из группы.

Захарян стал самым молодым автором гола в финальных стадиях молодежного Евро

Важнейшее впечатление — ни после заработанного Захаряном и реализованного Чаловым пенальти, ни после замечательного гола Тикнизяна (а каков пас Чалова!) при 2:0 россияне не просто не остановились, а пошли добивать. И добили, и были при этом чертовски хороши.

Каким же правильным было решение Галактионова взять на Евро Захаряна! Этот 17-летний вундеркинд удивляет все больше и больше. Пятеро старших игроков стартового состава — Максименко, Обляков, Лесовой, Макаров и Чалов — 1998 года рождения. Захарян — 2003-го. Пять лет разницы! Первый раз его вызвали в молодежку, сразу поставили на игру — и юнец сначала зарабатывает пенальти, а потом и забивает классный третий гол. Захарянище!

Эта история показывает, как оперативно тренерам сборных надо реагировать на то, что происходит в чемпионате. Более трусоватый тренер такого мальчишку, как бы он ни был талантлив, в команду мог бы не взять. Галактионов, о котором мне говорили, невзирая на его совсем молодую внешность, как о человеке достаточно жестком и решительном, Захаряна не просто взял, а поставил. Несмотря на то, что никакого отношения к выходу сборной в финальную стадию Евро Арсен не имел. Но прошлые заслуги в футбол не играют, а здесь и сейчас Захарян может и должен играть в этой команде. И он играет.

А четвертый гол Макарова — ну конфета же! Очередной шедевр дриблинга рубиновского вингера. Что ему какие-то исландцы пусть и на грязном венгерском поле, если парень пару недель назад на чудовищном казанском огороде, как теперь модно выражаться, «крутил позвонки» недавнему финалисту Лиги чемпионов Деяну Ловрену?!

Это молодежный футбол, тут все меняется быстро. Поэтому забегать вперед по тому, что будет на турнире дальше, не буду. Пока просто констатирую — как же на этоприятно смотреть и какое же удовольствие они получают от игры!

Хорошее поколение уже почти подросло. И это уже не 17-летние (за исключением Захаряна), как чемпионы Европы Игоря Колыванова или Дмитрия Хомухи, которым выписывали столько авансов. Но от 17 до взрослого футбола — как до Луны. Тем более у нас, где переход затруднен максимально, и таких шансов, как в Голландии, Германии, Испании, тинейджерам никто не дает. Колывановских вообще потеряли.

Галактионовских потерять уже невозможно — они все в основах своих клубов. Специально решил подсчитать: вчерашний стартовый состав сборной России провел во всех взрослых турнирах 692 матча и забил 80 голов. То есть по 69 матчей на человека и по восемь голов на полевого игрока. Молодежь молодежью, но в среднем у нее более двух сезонов на брата!

И не абы где. Стартовый состав против исландцев составляли только люди, играющие в верхней восьмерке клубов РПЛ. Четверо представляли ЦСКА, трое — «Динамо», двое — «Спартак», по одному — «Ростов» и «Рубин». Со скамейки вышли еще два динамовца, один спартаковец, а также по одному игроку «Арсенала» и «Уфы», но первый из них арендован туда все тем же «Спартаком», а Голубев, пусть и принадлежит сейчас башкирскому клубу, получил футбольное образование в «Краснодаре».

В общем, сегодняшняя молодежка — это почти сплошь основные футболисты серьезных российских клубов. На 11 игроков основы — 181 матч на взрослом уровне в этом сезоне, и «в среднем по больнице» было бы явно больше 20, если бы опять же не Захарян. Но на правило десяти должно быть исключение. При этом, повторяю, лишь пятеро из 11 представляют «верхний» 1998 год рождения. Четверо, включая двух центральных защитников, — 99-го, Маслов — 2000-го, ну а про Захаряна уже сказано. Вышедший на замену Тюкавин по возрасту от него не сильно далеко ушел. Умярову всего 20, а у него уже 48 матчей за первую команду «Спартака».

Глядя на то, как играет против Исландии молодежка, я даже на мгновение задался вопросом, нельзя ли в срочном порядке кого-то отправить на матч первой сборной со Словакией, если команда Галактионова сможет выиграть во втором туре у французов и досрочно обеспечить себе место в плей-офф. Но, во-первых, поди оформи в такие сроки визу в Словакию при нынешних ковидных обстоятельствах, во-вторых, игра с Францией — 28 марта, а первая сборная выйдет на поле уже через день, 30-го. Поэтому — нереально.

А главное, не нужно на эйфории от замечательной игры наших парней в Венгрии автоматически ровнять молодежный футбол со взрослым. Это так кажется, что выйдут незашоренные взрослым прагматизмом пацаны за национальную команду — и это будет глоток свежего воздуха. Вот вышли с Сербией из-за дисквалификации Семенова в паре с Джикией в первом тайме Дивеев, во втором — Евгеньев. Понятно, что не только и, может, не столько в них было дело, но результат вы, думаю, помните.

Даже самым талантливым молодым парням требуется время, чтобы перестроиться с молодежного футбола на взрослый. Хотя ведь и рвануть семимильными шагами из юношеского в молодежный — тоже дорогого стоит, а Захарян сделал именно это. Так может, на взрослом Евро...

Но на пути внедрения игроков U-21 в первую сборную на ближайший Евро встанет еще одно препятствие. Плей-офф молодежного чемпионата Европы пройдет с 31 мая по 6 июня — в те недели, когда в разгаре будет подготовка первых сборных к своему европейскому первенству. Начать ее в составе сборной России молодые футболисты смогут, а вот поучаствовать в завершающей стадии — уже нет. К тому же Черчесову, если он все-таки возьмет кого-то из U-21, придется гадать, сколько матчей в плей-офф они сыграют.

Есть, конечно, еще один вариант — сейчас в группе играют все без исключения футболисты, подходящие по возрасту, а на игры на вылет штаб первой сборной нужных ему игроков не отпустит. Но как воспримут такую ситуацию они сами? Что их больше устроит — с более чем 50-процентной вероятностью сидеть на скамейке во взрослом турнире или играть заглавные роли в молодежном?

Впрочем, чтобы задаваться этими вопросами, в плей-офф молодежке сначала надо выйти. Первый барьер пройден, но второй-то будет в разы сложнее. Помните, как волшебно играл француз Камавинга за «Ренн» против «Краснодара» в Лиге чемпионов? Если подзабыли, 28 марта он напомнит.

Галактионов и его команда сделают все, чтобы сделать этого он не смог. Или чтобы их козырного короля Камавингу мы перебили своим тузом — фамилии из педагогических соображений называть не буду. И, глядя на неожиданно свежий и смелый футбол российской команды, это не кажется фантастикой.

Тревожит другое, не сегодняшнее. Не испортились бы эти ребята, не превратились бы с нашей околофутбольной атмосферой в сытых и гламурных Кокориных.

И это не только от них самих и их окружения, но и от нас с вами зависит. От журналистов и болельщиков. От какого-то правильного, разумного сочетания доброжелательности и требовательности. От того, чтобы, с одной стороны, не расслаблять их незаслуженными комплиментами, но, с другой, не озлоблять беспочвенным хейтом.

Чтобы эти способные парни не превратились непонятно в кого, нам нужна здоровая футбольная атмосфера в стране. То, что они выросли, — уже хорошо. Но ведь и хорошее блюдо можно испортить на самом финише приготовления.