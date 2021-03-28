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Маслов «привез» два пенальти в ворота молодежной сборной России. Он пропустит игру против Дании

22:29
Павел Маслов получает желтую карточку.
Павел Маслов получает желтую карточку.
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Защитник молодежной сборной России Павел Маслов пропустит заключительный матч группового этапа Евро-2021 против команды Дании. Он получил предупреждение в игре против Франции (0:2, первый тайм).

Для него эта желтая карточка стала второй на турнире, что влечет за собой автоматическую дисквалификацию.

Маслов был предупрежден за игру рукой в своей штрафной. Сборная Франции получила право на пенальти, который был реализован.

Французы открыли счет также с пенальти. В том случае в штрафной также сфолил Павел Маслов.

Россия U21 — Франция U21

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Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




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