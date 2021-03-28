Маслов «привез» два пенальти в ворота молодежной сборной России. Он пропустит игру против Дании
Защитник молодежной сборной России Павел Маслов пропустит заключительный матч группового этапа Евро-2021 против команды Дании. Он получил предупреждение в игре против Франции (0:2, первый тайм).
Для него эта желтая карточка стала второй на турнире, что влечет за собой автоматическую дисквалификацию.
Маслов был предупрежден за игру рукой в своей штрафной. Сборная Франции получила право на пенальти, который был реализован.
Французы открыли счет также с пенальти. В том случае в штрафной также сфолил Павел Маслов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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