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Определились все участники плей-офф молодежного Евро-2021

21:00

По итогам группового турнира стали известны все участники 1/4 финала молодежного чемпионата Европы-2021.

В четвертьфинале сыграют такие пары:

Нидерланды — Франция

Дания — Германия

Испания — Хорватия

Португалия — Италия

Эти матчи турнира в Венгрии и Словении состоятся 31 мая.

Молодежная сборная России завершила выступление на групповом турнире после матчей с Исландией (4:1), Францией (0:2) и Данией (0:3).

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Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




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