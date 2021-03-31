Определились все участники плей-офф молодежного Евро-2021

По итогам группового турнира стали известны все участники 1/4 финала молодежного чемпионата Европы-2021.

В четвертьфинале сыграют такие пары:

Нидерланды — Франция

Дания — Германия

Испания — Хорватия

Португалия — Италия

Эти матчи турнира в Венгрии и Словении состоятся 31 мая.

Молодежная сборная России завершила выступление на групповом турнире после матчей с Исландией (4:1), Францией (0:2) и Данией (0:3).