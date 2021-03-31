Определились все участники плей-офф молодежного Евро-2021
21:00
По итогам группового турнира стали известны все участники 1/4 финала молодежного чемпионата Европы-2021.
В четвертьфинале сыграют такие пары:
Нидерланды — Франция
Дания — Германия
Испания — Хорватия
Португалия — Италия
Эти матчи турнира в Венгрии и Словении состоятся 31 мая.
Молодежная сборная России завершила выступление на групповом турнире после матчей с Исландией (4:1), Францией (0:2) и Данией (0:3).
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