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«Карета снова превратилась в тыкву!» Губерниев прокомментировал поражение российской молодежки

21:11
Дмитрий Губерниев. Фото Алексей Майшев/Известия.
Дмитрий Губерниев. Фото Алексей Майшев/Известия.
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Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев язвительно оценил выступление молодежной сборной России на чемпионате Европы-2021. В матче последнего тура россияне уступили Дании со счетом 0:3 и не смогли выйти в плей-офф.

«По футбольной молодежной сборной. Привезли основных игроков из клубов РПЛ. Не запасных, не ПФЛ или ФНЛ. И без шансов в решающих матчах. Это лишний раз говорит об уровне нашей лиги. Мы кстати даже отбор по большому счету завалили. В решающем матче проиграли Польше 0:1. Потом просто то, что от нас не зависит, сложилось удачно. То, где было надо самим, ни тогда ни сейчас не выходит. Карета снова превратилась в тыкву», — написал Губерниев в Telegram-канале.

Российская команда потерпела второе поражение в трех проведенных матчах турнира при одной победе и осталась за бортом 1/4 финала, заняв третью строчку в квартете.

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




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