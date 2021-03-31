«Карета снова превратилась в тыкву!» Губерниев прокомментировал поражение российской молодежки

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев язвительно оценил выступление молодежной сборной России на чемпионате Европы-2021. В матче последнего тура россияне уступили Дании со счетом 0:3 и не смогли выйти в плей-офф.

«По футбольной молодежной сборной. Привезли основных игроков из клубов РПЛ. Не запасных, не ПФЛ или ФНЛ. И без шансов в решающих матчах. Это лишний раз говорит об уровне нашей лиги. Мы кстати даже отбор по большому счету завалили. В решающем матче проиграли Польше 0:1. Потом просто то, что от нас не зависит, сложилось удачно. То, где было надо самим, ни тогда ни сейчас не выходит. Карета снова превратилась в тыкву», — написал Губерниев в Telegram-канале.

Российская команда потерпела второе поражение в трех проведенных матчах турнира при одной победе и осталась за бортом 1/4 финала, заняв третью строчку в квартете.